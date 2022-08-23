Подозреваемая в убийстве Дарьи Дугиной украинка служила в ВСУ

Гражданка Украины Наталья Вовк, подозреваемая в убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной, не служила в полку "Азов"*, как утверждалось ранее. Отец женщины сообщил агентству РИА "Новости", что она проходила службу в рядах Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Вовк, по его словам, не участвовала в так называемой украинской антитеррористической операции, которая представляла собой обстрелы мирных городов Донбасса.

"Она служила не в "Азове", в ВСУ вроде служила. Потом она рассчиталась, ушла", — приводит агентство слова отца подозреваемой.

По его словам, его дочь возили на полигон. Он не знает, чем военные там занимались. Из армии его дочь уволилась по состоянию здоровья.

Ранее, напомним, отец Вовк рассказывал о звонке дочери, сделанном ею за несколько дней до подрыва Дугиной. Мужчина сообщил, что звонок якобы поступил из Литвы. Как подозреваемая оказалась в России, отец не знает.

О том, что покушение на Дугину подготовили украинские спецслужбы, а исполнительницей оказалась Вовк, в Центре общественных связей ФСБ сообщили накануне, 22 августа. По информации ведомства, подозреваемая прибыла в Россию 23 июля с дочерью Софией Шабан, а после совершения преступления скрылась в Эстонии.