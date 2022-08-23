Три человека погибло в страшной аварии из-за беспечного водителя без прав

В Приморье в результате страшного ДТП с участием легковушки и грузовика погибло три человека, ещё трое пострадали. Предварительно, аварию спровоцировал водитель легкового автомобиля без прав, превысивший скорость и выехавший на встречную полосу. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ, его машина в лоб столкнулась с фурой.

"По предварительной информации, при движении со стороны Владивостока в направлении Хабаровска 34-летний водитель автомобиля Toyota Camry превысил безопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения с последующим столкновением с большегрузным транспортным средством DAF XF с прицепом KRONE SD под управлением 60-летнего мужчины", — говорится в сообщении.

В результате столкновения погибло три пассажира Toyota Camry: трёхлетний мальчик — его с креслом выбросило из салона авто на проезжую часть дороги, 45-летняя мать малыша, а также 41-летняя супруга водителя Toyota Camry. Водитель машины и двое детей погибших женщин — 11-летняя девочка и четырёхлетний мальчик — госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Как установили правоохранители, водитель Toyota Camry, в чьём салоне находились трое несовершеннолетних, не имел прав. Приморца уже привлекали к административной ответственности за пьяную езду и управление авто без водительского удостоверения. По факту смертельного ДТП организована проверка, по результатам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.