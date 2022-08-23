ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 23 августа 2022, 02:52

В США рассказали, как две страны ЕС разругались из-за российской спецоперации

FP: Польша поссорилась с Венгрией из-за российской спецоперации на Украине

Польша и Венгрия поссорились из-за разногласий по поводу российской спецоперации на Украине. Такое мнение содержится в материале корреспондента Foreign Policy Аманды Коакли.

Журналистка пишет, что польский и венгерский премьеры Матеуш Моравецкий и Виктор Орбан имеют диаметрально противоположные точки зрения в отношении конфликта на Украине. Она приводит замечание эксперта Германского фонда Маршалла Даниэля Хегедюса, согласно которому поляки "перестали доверять венгерским партнёрам".

В Венгрии описали нерадостное будущее Евросоюза
В Венгрии описали нерадостное будущее Евросоюза

"Нелиберальный союз в Центральной Европе между Венгрией и Польшей приближается к закату из-за разницы в отношении к российской спецоперации. Хотя Варшава стала одним из главных сторонников Украины, призвав ужесточить санкции против Москвы и увеличив военную помощь, Будапешт уклонился от каких-либо значимых мер и вместо этого сосредоточился на сохранении хороших отношений с президентом России Владимиром Путиным", — делится наблюдениями Коакли.

Публицист делает вывод о том, что ухудшение отношений между Будапештом и Варшавой может негативно сказаться на странах, которые пренебрегают правилами Евросоюза. А среди возможных союзников Орбана она упомянула президента Сербии Александра Вучича и партию "Братья Италии", которая может победить на итальянских выборах в сентябре.

СВР раскрыла планы Польши взять под контроль часть отраслей экономики Украины
СВР раскрыла планы Польши взять под контроль часть отраслей экономики Украины

Ранее политолог Евгения Войко заявила Лайфу, что причина противоречий Виктора Орбана с Евросоюзом кроется в его неоднократных заявлениях о том, что он прежде всего печётся о благополучии своей страны, а политика ЕС по газу идёт вразрез с этими интересами.

BannerImage

ТАСС / Zuma

Юлия Коновалова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Польша
  • Венгрия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar