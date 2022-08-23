В США рассказали, как две страны ЕС разругались из-за российской спецоперации

Польша и Венгрия поссорились из-за разногласий по поводу российской спецоперации на Украине. Такое мнение содержится в материале корреспондента Foreign Policy Аманды Коакли.

Журналистка пишет, что польский и венгерский премьеры Матеуш Моравецкий и Виктор Орбан имеют диаметрально противоположные точки зрения в отношении конфликта на Украине. Она приводит замечание эксперта Германского фонда Маршалла Даниэля Хегедюса, согласно которому поляки "перестали доверять венгерским партнёрам".

"Нелиберальный союз в Центральной Европе между Венгрией и Польшей приближается к закату из-за разницы в отношении к российской спецоперации. Хотя Варшава стала одним из главных сторонников Украины, призвав ужесточить санкции против Москвы и увеличив военную помощь, Будапешт уклонился от каких-либо значимых мер и вместо этого сосредоточился на сохранении хороших отношений с президентом России Владимиром Путиным", — делится наблюдениями Коакли.

Публицист делает вывод о том, что ухудшение отношений между Будапештом и Варшавой может негативно сказаться на странах, которые пренебрегают правилами Евросоюза. А среди возможных союзников Орбана она упомянула президента Сербии Александра Вучича и партию "Братья Италии", которая может победить на итальянских выборах в сентябре.