Офис Зеленского пообещал "мощный" документ о гарантиях безопасности для Украины
К концу августа появится первый и "очень мощный" документ с рекомендациями по вопросам гарантий безопасности для Украины. С таким сообщением выступил глава офиса президента страны Андрей Ермак.
"До конца этого месяца, я думаю, что это 29-е или 30-е число, мы можем рассчитывать на появление первого документа, рекомендаций по нашей группе с господином Расмуссеном", — сказал он после встречи с советниками глав и правительств Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии и Венгрии.
Ермак отметил, что Киев "постоянно говорит" об этом со всеми западными партнёрами, которые, по его словам, показывают заинтересованность в данном вопросе.
Ранее наравне с Ермаком сопредседателем рабочей группы по выработке гарантий безопасности для Киева стал бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен. Глава Офиса президента Украины утверждал, что идея лидера страны Владимира Зеленского заключается в том, чтобы этот документ в будущем стал "основой новой мировой системы безопасности".
Лайф ранее приводил мнение обозревателя Die Welt Кристофа Шлица, согласно которому, лидеры трёх стран — США, Германии и Франции — решают, какого политического курса должен придерживаться Владимир Зеленский. Свой вывод публицист обосновал тем фактом, что Киев без финансовой и военной помощи Запада был бы "совершенно беспомощен".
ТАСС / AP / Michael Sohn