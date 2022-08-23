НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
23 августа, 02:25

Офис Зеленского пообещал "мощный" документ о гарантиях безопасности для Украины

К концу августа появится первый и "очень мощный" документ с рекомендациями по вопросам гарантий безопасности для Украины. С таким сообщением выступил глава офиса президента страны Андрей Ермак.

"До конца этого месяца, я думаю, что это 29-е или 30-е число, мы можем рассчитывать на появление первого документа, рекомендаций по нашей группе с господином Расмуссеном", — сказал он после встречи с советниками глав и правительств Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии и Венгрии.

Шольц: Германия готова предоставить Украине гарантии безопасности

Шольц: Германия готова предоставить Украине гарантии безопасности

Ермак отметил, что Киев "постоянно говорит" об этом со всеми западными партнёрами, которые, по его словам, показывают заинтересованность в данном вопросе.

Ранее наравне с Ермаком сопредседателем рабочей группы по выработке гарантий безопасности для Киева стал бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен. Глава Офиса президента Украины утверждал, что идея лидера страны Владимира Зеленского заключается в том, чтобы этот документ в будущем стал "основой новой мировой системы безопасности".

Американский полковник сообщил о заговоре спецслужб США по Украине

Американский полковник сообщил о заговоре спецслужб США по Украине

Лайф ранее приводил мнение обозревателя Die Welt Кристофа Шлица, согласно которому, лидеры трёх стран — США, Германии и Франции — решают, какого политического курса должен придерживаться Владимир Зеленский. Свой вывод публицист обосновал тем фактом, что Киев без финансовой и военной помощи Запада был бы "совершенно беспомощен".

Обложка ©

ТАСС / AP / Michael Sohn

Иван Косицын

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров