В США признали превосходство военных России перед американскими коллегами
The Economist: Тактика российских военных в городах выше, чем у солдат США
Глава Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли считает, что у американских военных отсутствует опыт проведения операций в условиях городской застройки. Об этом он рассказал изданию The Economist, добавив, что проблемы имеются и в плане вооружения.
Так, оружие, которое разрабатывается в Штатах и странах НАТО, плохо подходит для проведения боевых операций в городе, сказал Милли. По этой причине, полагает он, западная армия никогда не будет способна организовать операцию, подобную той, которую российские военные провели в Мариуполе.
По данным издания, в Минобороны Великобритании тоже признали, что не могут брать города, так как до этого военные Соединённого Королевства сталкивались с сепаратистами лишь в полевых условиях. При этом их противник не обладал серьёзным оружием.
Ранее обозреватель Эдвард Чанг заявлял, что Вооружённые силы США столкнулись с острой нехваткой кадров из-за того, что граждане отказываются идти служить. Проблемы в армии связаны с крахом репутации — по словам публициста, вооружённые силы страны теперь вынуждены бороться с обвинениями в некомпетентности и излишней политизации.
ТАСС / АР / Zsolt Czegledi