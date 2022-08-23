В США признали превосходство военных России перед американскими коллегами

Глава Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли считает, что у американских военных отсутствует опыт проведения операций в условиях городской застройки. Об этом он рассказал изданию The Economist, добавив, что проблемы имеются и в плане вооружения.

Так, оружие, которое разрабатывается в Штатах и странах НАТО, плохо подходит для проведения боевых операций в городе, сказал Милли. По этой причине, полагает он, западная армия никогда не будет способна организовать операцию, подобную той, которую российские военные провели в Мариуполе.

По данным издания, в Минобороны Великобритании тоже признали, что не могут брать города, так как до этого военные Соединённого Королевства сталкивались с сепаратистами лишь в полевых условиях. При этом их противник не обладал серьёзным оружием.