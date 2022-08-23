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23 августа, 01:17

Жители немецкого города негодуют из-за антироссийской политики

Город Шведт в Германии захлестнула волна гнева из-за эмбарго на российскую нефть

Немецкий город Шведт захлестнула волна гнева из-за поспешного эмбарго на российскую нефть. Об этом рассказал корреспондент Financial Times Гай Шазан. В этом городе, напомнил он, находится крупный нефтеперерабатывающий завод, который зависит от поставок чёрного золота из РФ по трубопроводу "Дружба".

Жители опасаются закрытия НПЗ из-за решения немецких властей отказаться от закупки российской нефти. Мэр города Аннекатрин Хоппе назвала это "поистине кошмарным сценарием" — она пояснила, что такая ситуация приведёт к безработице и проблемам с энергоснабжением.

"Шведт захлестнула волна гнева после того, как Германия согласилась на эмбарго. Некоторые жители поинтересовались, почему власти не последовали примеру Венгрии, Чехии и Словакии, которые также связаны с "Дружбой", но выторговали себе временные отсрочки, ссылаясь на отсутствие альтернативы российской нефти", — подчеркнул в публикации Шазан.

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Депутат Бундестага Йенс Кеппе, проживающий в этом населённом пункте, со своей стороны сообщил, что местные жители уже стали считать себя "разменной монетой в чужой игре". А местная жительница Урсула Патц заявила изданию о бессмысленности санкций, которые "в итоге вредят себе больше".

"Эмбарго на нефть не навредит России — они просто начнут продавать её кому-то другому", — поделилась мнением Патц.

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Ранее Лайф писал, что если власти Германии не изменят решения по "Северному потоку – 2", то страну ждут тяжёлые времена и массовые протесты. С таким прогнозом выступили представители нескольких политических партий ФРГ. Политики убеждены, что российский газопровод следует запустить, в частности, чтобы избежать дальнейшего повышения цен на топливо.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын

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