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23 августа, 00:38

Рухнувший медиакуб придавил рабочего на хоккейной арене в Ярославле

В Ярославле на домашней арене ХК "Локомотив" обрушился медиакуб, один человек пострадал

<p>Обрушившийся медиакуб в ледовом дворце "Арена-2000" в Ярославле. Фото © t.me / <a href="https://t.me/Derzhiperedachu/18917" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Derzhiperedachu</a></p>

Обрушившийся медиакуб в ледовом дворце "Арена-2000" в Ярославле. Фото © t.me / Derzhiperedachu

В ледовом дворце "Арена-2000" в Ярославле, который является домашней ареной хоккейного клуба "Локомотив", обрушился медиакуб. В результате инцидента пострадал один человек. ХК "Локомотив" в связи с происшествием выпустил заявление, в котором отметил, что не будет переносить домашние матчи нового сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

"В понедельник во время проведения монтажных работ нового медиакуба УКРК "Арена-2000" произошла неординарная ситуация. Неконтролируемо транcформировалcя и подвергcя cкручиванию металличеcкий каркаc куба. В этот момент рядом c конcтрукцией находилиcь люди, и один из монтажников был вынужден обратитьcя за помощью медиков", — сказано в телеграм-канале клуба.

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Уточняется, что угрозы здоровью рабочего нет, уже в ближайшее время его выпишут из больницы. Ледовая площадка "Арены-2000" также не пострадала.

"Вариант задержки домашней части предстоящего сезона для "Локомотива", отмены или переноса на другие спортсооружения части домашних матчей не рассматривается", — подчёркивается в заявлении клуба.

Напомним, новый сезон КХЛ стартует 1 сентября на столичной "ЦСКА-арене" встречей между армейцами, являющимися действующими обладателями Кубка Гагарина, и финалистом минувшего сезона — магнитогорским "Металлургом".

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Иван Косицын

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