Рухнувший медиакуб придавил рабочего на хоккейной арене в Ярославле

В ледовом дворце "Арена-2000" в Ярославле, который является домашней ареной хоккейного клуба "Локомотив", обрушился медиакуб. В результате инцидента пострадал один человек. ХК "Локомотив" в связи с происшествием выпустил заявление, в котором отметил, что не будет переносить домашние матчи нового сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

"В понедельник во время проведения монтажных работ нового медиакуба УКРК "Арена-2000" произошла неординарная ситуация. Неконтролируемо транcформировалcя и подвергcя cкручиванию металличеcкий каркаc куба. В этот момент рядом c конcтрукцией находилиcь люди, и один из монтажников был вынужден обратитьcя за помощью медиков", — сказано в телеграм-канале клуба.

Уточняется, что угрозы здоровью рабочего нет, уже в ближайшее время его выпишут из больницы. Ледовая площадка "Арены-2000" также не пострадала.

"Вариант задержки домашней части предстоящего сезона для "Локомотива", отмены или переноса на другие спортсооружения части домашних матчей не рассматривается", — подчёркивается в заявлении клуба.