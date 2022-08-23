Дуров заявил, что у Telegram может появиться платформа по продаже никнеймов
На базе Telegram могут создать платформу для продажи никнеймов. Основатель мессенджера Павел Дуров допустил, что зарезервированные имена пользователей и уникальные ссылки на группы и каналы появятся на аукционах.
"Представьте, насколько успешным может стать Telegram с его 700 миллионами пользователей, если бы мы выставили на аукционе зарезервированные имена пользователей, (уникальные. — Прим. Лайфа) ссылки на группы и каналы", — подчеркнул предприниматель в своём телеграм-канале.
Дуров допустил, что на торги можно было бы выставлять редкие никнеймы — слова из четырёх букв. Мера привела бы к созданию новой платформы, где владельцы сетевых имён могли бы их передавать "заинтересованным сторонам в рамках защищённых сделок". Бизнесмен добавил, что право собственности будет защищено в блокчейне с помощью смарт-контрактов наподобие NFT.
Ранее Дуров сообщил, что обновление его мессенджера задерживается на две недели из-за долгих проверок со стороны Apple. У себя в "Телеграме" он заявил, что предстоящее обновление должно совершить революцию в том, как люди выражают свои мысли, обмениваясь сообщениями.
ТАСС / Dtljvjcnb / Андрей Гордеев