Дуров заявил, что у Telegram может появиться платформа по продаже никнеймов

На базе Telegram могут создать платформу для продажи никнеймов. Основатель мессенджера Павел Дуров допустил, что зарезервированные имена пользователей и уникальные ссылки на группы и каналы появятся на аукционах.

"Представьте, насколько успешным может стать Telegram с его 700 миллионами пользователей, если бы мы выставили на аукционе зарезервированные имена пользователей, (уникальные. — Прим. Лайфа) ссылки на группы и каналы", — подчеркнул предприниматель в своём телеграм-канале.

Дуров допустил, что на торги можно было бы выставлять редкие никнеймы — слова из четырёх букв. Мера привела бы к созданию новой платформы, где владельцы сетевых имён могли бы их передавать "заинтересованным сторонам в рамках защищённых сделок". Бизнесмен добавил, что право собственности будет защищено в блокчейне с помощью смарт-контрактов наподобие NFT.