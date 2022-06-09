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Опубликовано 9 июня 2022, 10:57

В Telegram появился бот для приёма сообщений о преступлениях украинских военных

В мессенджере Telegram появился бот, через который можно анонимно сообщить о преступлениях вооружённых формирований Украины. С инициативой о создании канала выступили правозащитники России и республик Донбасса, а также правоохранительные ведомства, передаёт РИА "Новости".

"@VINDICTA_BOT, этот канал обратной связи создан по инициативе правоохранительных ведомств и правозащитников Российской Федерации и республик Донбасса. Он позволяет очевидцам анонимно сообщать о преступных действиях вооружённых формирований Украины", — рассказали в Спецкомиссии ЛНР по фиксации военных преступлений.

Начав чат с ботом, пользователи смогут оставлять материалы — фото, видео и текст, — не раскрывая персональных данных. При этом вся полученная информация будет тщательно проверяться. Что касается подтверждённых фактов, то они будут использованы "для расширения доказательной базы преступлений украинской власти против мирных граждан", заключили в спецкомиссии.

РИА: Раскрыта сеть украинских Telegram-чатов для наведения ударов
РИА: Раскрыта сеть украинских Telegram-чатов для наведения ударов

Ранее Лайф сообщал, что украинцам вместо футбольного матча показали интервью Путина и рассказали о преступлениях ВСУ. О взломе прямо во время эфира пришлось рассказать комментатору игры.

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Оксана Попова
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