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Регион
Опубликовано 23 августа 2022, 01:25
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В Чехии заявили, что Вашингтон спровоцировал Россию на проведение СВО

Экс-глава МИД Чехии: США спровоцировали спецоперацию, проигнорировав слова Путина о НАТО

Экс-глава Министерства иностранных дел Чехии, бывший председатель Генассамблеи ООН Ян Каван заявил, что Вашингтон проигнорировал слова российского лидера Владимира Путина о расширении НАТО — тем самым, по словам чешского политика, США во многом спровоцировали Россию на начало спецоперации на Украине.

В эфире Radio Universum Каван признался, что отсутствие реакции со стороны Соединённых Штатов на выступление президента России на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году его очень удивило. Это, по словам дипломата, "положило начало", ведь американцы предупреждение Путина проигнорировали. А через год глава российского государства "почти теми же словами" повторил всё сказанное на Мюнхенской конференции.

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"К моему удивлению, американцы не только его проигнорировали, но и вскоре после этого пообещали Грузии и Украине членство в альянсе. На мой взгляд, они тем самым подлили масла в огонь, лишний раз спровоцировали Россию", — сказал экс-глава чешского МИД.

Каван напомнил также, что ещё в декабре прошлого года президент США Джо Байден пообещал, что примет Украину в НАТО. А в начале этого года генсек альянса Йенс Столтенберг этот сценарий отверг. Чешский дипломат посетовал, что слова Столтенберга были произнесены уже после начала спецоперации.

"Если бы он сказал это раньше… С моей точки зрения, это была последняя возможность предотвратить её начало", — высказался Каван.

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Напомним, 16 августа, обращаясь к участникам X Московской конференции по международной безопасности, Владимир Путин заявил, что Россия приняла решение о проведении на Украине спецоперации в полном соответствии с Уставом ООН. Ранее президент также заявлял, что решение о проведении специальной военной операции на Украине было вынужденным, трудным, но необходимым.

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ТАСС / Михаил Климентьев

Дмитрий Алексиевич
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