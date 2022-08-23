В Чехии заявили, что Вашингтон спровоцировал Россию на проведение СВО

Экс-глава Министерства иностранных дел Чехии, бывший председатель Генассамблеи ООН Ян Каван заявил, что Вашингтон проигнорировал слова российского лидера Владимира Путина о расширении НАТО — тем самым, по словам чешского политика, США во многом спровоцировали Россию на начало спецоперации на Украине.

В эфире Radio Universum Каван признался, что отсутствие реакции со стороны Соединённых Штатов на выступление президента России на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году его очень удивило. Это, по словам дипломата, "положило начало", ведь американцы предупреждение Путина проигнорировали. А через год глава российского государства "почти теми же словами" повторил всё сказанное на Мюнхенской конференции.

"К моему удивлению, американцы не только его проигнорировали, но и вскоре после этого пообещали Грузии и Украине членство в альянсе. На мой взгляд, они тем самым подлили масла в огонь, лишний раз спровоцировали Россию", — сказал экс-глава чешского МИД.

Каван напомнил также, что ещё в декабре прошлого года президент США Джо Байден пообещал, что примет Украину в НАТО. А в начале этого года генсек альянса Йенс Столтенберг этот сценарий отверг. Чешский дипломат посетовал, что слова Столтенберга были произнесены уже после начала спецоперации.

"Если бы он сказал это раньше… С моей точки зрения, это была последняя возможность предотвратить её начало", — высказался Каван.