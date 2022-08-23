Показ российского кино в IMAX будет запрещён

Западная компания IMAX запретила использовать её оборудование в России даже для показа отечественных фильмов. Об этом сообщил гендиректор объединённой киносети "Формула кино / Синема парк" Алексей Васясин.

"Технически проектор может показать любой фильм. Другой вопрос, что показать фильм в формате IMAX без разрешения IMAX нельзя. Даже российские фильмы в этом формате — "Движение вверх", "Сталинград" — сейчас, к сожалению, показывать мы не можем, потому что есть прямой запрет со стороны компании на использование формата", — пояснил Васясин в интервью РБК.

Гендиректор киносети сообщил, что IMAX намерен вернуться в Россию "при первой же возможности". Однако теперь российская сторона планирует пересмотреть условия, чтобы исключить возможность одностороннего ухода. Васясин сообщил, что в случае, если IMAX решит не возвращаться в РФ, киносеть обратится в суд, а на оборудовании IMAX будут показывать кино в другом формате.