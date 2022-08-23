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23 августа, 01:55

Показ российского кино в IMAX будет запрещён

РБК: Ушедший из России IMAX запретил показ российских фильмов на своём оборудовании

Западная компания IMAX запретила использовать её оборудование в России даже для показа отечественных фильмов. Об этом сообщил гендиректор объединённой киносети "Формула кино / Синема парк" Алексей Васясин.

"Технически проектор может показать любой фильм. Другой вопрос, что показать фильм в формате IMAX без разрешения IMAX нельзя. Даже российские фильмы в этом формате "Движение вверх", "Сталинград" — сейчас, к сожалению, показывать мы не можем, потому что есть прямой запрет со стороны компании на использование формата", — пояснил Васясин в интервью РБК.

Американская компания IMAX покинула Россию

Американская компания IMAX покинула Россию

Гендиректор киносети сообщил, что IMAX намерен вернуться в Россию "при первой же возможности". Однако теперь российская сторона планирует пересмотреть условия, чтобы исключить возможность одностороннего ухода. Васясин сообщил, что в случае, если IMAX решит не возвращаться в РФ, киносеть обратится в суд, а на оборудовании IMAX будут показывать кино в другом формате.

Ранее сообщалось, что Storytel объявил об уходе из России. Шведский стриминговый сервис электронных и аудиокниг покинет российский рынок 1 октября. Средства за неиспользованные дни подписки на ресурсе будут возвращены клиентам.

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Wikipedia

Юлия Коновалова

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