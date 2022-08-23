Госдеп США попросил посла РФ Антонова передать Киеву контроль над Запорожской АЭС
Госдеп США 18 августа обращался к послу РФ в Вашингтоне Анатолию Антонову для того, чтобы попросить передать властям Украины полный контроль над территорией Запорожской АЭС. Об этом пишет испанское агентство EFE со ссылкой на американское ведомство.
По информации издания, официальные лица США в ходе встречи с российским послом призвали через него Москву "прекратить все военные операции на ядерных объектах Украины и вокруг них и передать весь контроль над Запорожской АЭС Украине". Представители Госдепа порекомендовали также российской стороне воздержаться от эскалации напряжённости.
Ранее Лайф писал: 20 августа член главного совета Администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил о том, что не менее четырёх тяжёлых боеприпасов натовского калибра разорвалось на территории ЗАЭС. По его словам, для нанесения удара украинские военные использовали западное дальнобойное вооружение, огонь вёлся с противоположной стороны Днепра.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ