Госдеп США попросил посла РФ Антонова передать Киеву контроль над Запорожской АЭС

Госдеп США 18 августа обращался к послу РФ в Вашингтоне Анатолию Антонову для того, чтобы попросить передать властям Украины полный контроль над территорией Запорожской АЭС. Об этом пишет испанское агентство EFE со ссылкой на американское ведомство.

По информации издания, официальные лица США в ходе встречи с российским послом призвали через него Москву "прекратить все военные операции на ядерных объектах Украины и вокруг них и передать весь контроль над Запорожской АЭС Украине". Представители Госдепа порекомендовали также российской стороне воздержаться от эскалации напряжённости.