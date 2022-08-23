"Это ад": Украинские военные описали бои с Российской армией

Военные ВСУ считают бои против Армии России в Донбассе "настоящим адом", потому что российские военнослужащие имеют огромное превосходство. Об этом они рассказали изданию Le Figaro.

Так, один из украинских военных сообщил, что их позиции обстреливаются 40–60 раз в день — между тем украинская армия способна ответить максимум десятью залпами. Кроме того, до украинских военных попросту не доходят поставляемые из-за рубежа САУ Caesar, гаубицы М-777 или РСЗО HIMARS.

Военнослужащий пожаловался ещё и на то, что до сих пор не видел ни одной американской пушки. Вместо этого, пройдя через две недели "адских боёв", он наблюдает лишь "много трупов своих коллег".