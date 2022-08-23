"Это ад": Украинские военные описали бои с Российской армией
Le Figaro: Военные ВСУ пожаловались на "ад", устраиваемый им Армией России
Военные ВСУ считают бои против Армии России в Донбассе "настоящим адом", потому что российские военнослужащие имеют огромное превосходство. Об этом они рассказали изданию Le Figaro.
Так, один из украинских военных сообщил, что их позиции обстреливаются 40–60 раз в день — между тем украинская армия способна ответить максимум десятью залпами. Кроме того, до украинских военных попросту не доходят поставляемые из-за рубежа САУ Caesar, гаубицы М-777 или РСЗО HIMARS.
Военнослужащий пожаловался ещё и на то, что до сих пор не видел ни одной американской пушки. Вместо этого, пройдя через две недели "адских боёв", он наблюдает лишь "много трупов своих коллег".
Ранее обозреватель Эдвард Чанг заявлял, что Вооружённые силы США столкнулись с острой нехваткой кадров из-за того, что граждане отказываются идти служить. Проблемы в армии связаны с крахом репутации — по словам публициста, вооружённые силы страны теперь вынуждены бороться с обвинениями в некомпетентности и излишней политизации.
ТАСС / АР / Frank Augstein