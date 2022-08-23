В Киеве обиделись на Шольца из-за его откровений Путину
Украинский депутат Бужанский упрекнул Шольца за сокрытие от Киева правды о НАТО
Канцлер ФРГ Олаф Шольц должен был поставить в известность Украину о том, что у страны в ближайшие 30 лет нет перспектив пополнить ряды НАТО. Немецкий канцлер вместо этого предпочёл обсуждать этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным, заявил депутат Рады Максим Бужанский.
"Это, конечно, очень интересно узнать, что канцлер Германии сообщал Путину, что в ближайшие 30 лет Украину не примут в НАТО", — написал депутат в соцсетях.
Бужанский посетовал, что на протяжении 30 лет никто официально не доводил эту информацию до Украины, рассказывая вместо этого про "открытые двери".
Ранее член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев заявил, что происходящее на Украине неминуемо повлечёт за собой имиджевые проблемы для вооружённых сил стран НАТО. Депутат добавил, что после этого армии альянса ждут сложности и с обеспечением безопасности, подобно тому, как это происходит с Вооружёнными силами США.
ТАСС / ЕРА / CLEMENS BILAN