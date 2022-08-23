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23 августа, 03:31

В Киеве обиделись на Шольца из-за его откровений Путину

Украинский депутат Бужанский упрекнул Шольца за сокрытие от Киева правды о НАТО

Канцлер ФРГ Олаф Шольц должен был поставить в известность Украину о том, что у страны в ближайшие 30 лет нет перспектив пополнить ряды НАТО. Немецкий канцлер вместо этого предпочёл обсуждать этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным, заявил депутат Рады Максим Бужанский.

"Это, конечно, очень интересно узнать, что канцлер Германии сообщал Путину, что в ближайшие 30 лет Украину не примут в НАТО", — написал депутат в соцсетях.

Шольц обещал Путину не пускать Украину в НАТО ещё 30 лет

Шольц обещал Путину не пускать Украину в НАТО ещё 30 лет

Бужанский посетовал, что на протяжении 30 лет никто официально не доводил эту информацию до Украины, рассказывая вместо этого про "открытые двери".

Ранее член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев заявил, что происходящее на Украине неминуемо повлечёт за собой имиджевые проблемы для вооружённых сил стран НАТО. Депутат добавил, что после этого армии альянса ждут сложности и с обеспечением безопасности, подобно тому, как это происходит с Вооружёнными силами США.

Обложка ©

ТАСС / ЕРА / CLEMENS BILAN

Юлия Коновалова

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