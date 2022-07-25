Депутат Госдумы предрёк армиям НАТО имиджевые проблемы из-за Украины

Происходящее на Украине неминуемо повлечёт за собой имиджевые проблемы для вооружённых сил стран НАТО. Такое мнение высказал член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев. Он добавил, что после этого армии альянса ждут сложности и с обеспечением безопасности, подобно тому, как это происходит с Вооружёнными силами США.

"Россия сейчас противостоит не только США, но и всей организации НАТО. То, что сейчас началось в Штатах — отказы добровольцев идти в армию, коснётся и стран НАТО. Самое страшное для армии США и стран альянса в имиджевом плане и в вопросе обороноспособности ещё впереди", — подчеркнул Шхагошев в беседе с РИА "Новости".

Парламентарий добавил, что имиджевых потерь для США и НАТО станет больше, как только "специальная военная операция приобретёт окончательные контуры". И в первую речь, как уточнил депутат, речь идёт о "территориально ближайших к нам странах".