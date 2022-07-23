На Украине началась третья стадия "Операции Z"

На Украине началась третья стадия специальной военной "Операции Z", заявил политолог и специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов в беседе с телеканалом "360". По его словам, новая цель состоит в том, чтобы "деморализовать" ВСУ.

"Изначально целями специальной военной операции назывались демилитаризация и денацификация Украины. Сейчас происходит третья стадия, которую я бы назвал деморализацией ВСУ и националистических сил Украины", — заявил Михайлов.

Вместе с тем он уличил во лжи президента Украины Владимира Зеленского, который заявлял, что ежедневно гибнет порядка 30 боевиков ВСУ. По его словам, реальные данные Минобороны значительно отличаются от заявлений политика и на самом деле уничтожаются сотни людей. И явным его враньё становится даже в сравнении с данными Минобороны США, которые говорят, что минимальные потери украинских войск в сутки составляют от 150 до 200 человек.

"Украинский лидер лжёт, чтобы снизить процесс деморализации ВСУ. Не случайно там бегут целыми взводами и батальонами. Покидают свои огневые позиции и сдаются", — указал политолог.

По мнению эксперта, на такой шаг военнослужащим следовало пойти ещё раньше, однако ещё не поздно сделать это и сейчас — сбежать или повернуть оружие против тех, кто "послал на бойню простой украинский народ".