На Украине началась третья стадия "Операции Z"
Политолог Михайлов назвал "деморализацию ВСУ" новой целью "Операции Z"
На Украине началась третья стадия специальной военной "Операции Z", заявил политолог и специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов в беседе с телеканалом "360". По его словам, новая цель состоит в том, чтобы "деморализовать" ВСУ.
"Изначально целями специальной военной операции назывались демилитаризация и денацификация Украины. Сейчас происходит третья стадия, которую я бы назвал деморализацией ВСУ и националистических сил Украины", — заявил Михайлов.
Вместе с тем он уличил во лжи президента Украины Владимира Зеленского, который заявлял, что ежедневно гибнет порядка 30 боевиков ВСУ. По его словам, реальные данные Минобороны значительно отличаются от заявлений политика и на самом деле уничтожаются сотни людей. И явным его враньё становится даже в сравнении с данными Минобороны США, которые говорят, что минимальные потери украинских войск в сутки составляют от 150 до 200 человек.
"Украинский лидер лжёт, чтобы снизить процесс деморализации ВСУ. Не случайно там бегут целыми взводами и батальонами. Покидают свои огневые позиции и сдаются", — указал политолог.
По мнению эксперта, на такой шаг военнослужащим следовало пойти ещё раньше, однако ещё не поздно сделать это и сейчас — сбежать или повернуть оружие против тех, кто "послал на бойню простой украинский народ".
При этом главной целью ВСУ называют убийство максимального количества мирных граждан. Таким образом украинская сторона будто мстит за свои военные поражения на фронте. Причём командование ВСУ вполне реально оценивает ситуацию и понимает, что Донбасс им уже не удержать, повлиять на ситуацию на фронте они никак не могут, считает военный корреспондент Денис Григорюк.
Getty Images / Gaelle Girbes