Казачьему батальону "Терек" вручили боевое знамя

Батальону "Терек" казачьей бригады "Дон" вручили боевое знамя. Торжественная церемония прошла в День Казанской иконы Божией Матери, которая является покровительницей всех воинов. Кроме того, атаман Терского казачьего войска Виталий Кузнецов вручил командиру батальона икону святого Николая, чтобы та защищала бойцов в сражениях.

Как сообщается в телеграм-канале отряда "Дон", в состав батальона "Терек" входят представители Терского казачьего войска. В настоящее время они участвуют в спецоперации России на Украине, защищая мирных жителей Донбасса и Незалежной.

"Ещё в середине апреля "Дон" был переброшен на Изюмское направление. Отряд блестяще выполнил поставленные задачи в районе населённого пункта Великая Камышеваха, где велись тяжелейшие бои. Выбив противника с хорошо укреплённых позиций, в течение короткого времени казаки отряда "Дон" смогли значительно расширить зону оборонительных рубежей", — говорится в сообщении.