У Вооружённых сил Украины нет ресурсов, чтобы удержать Донбасс. Об этом заявил военный корреспондент Денис Григорюк в беседе с телеканалом "360".

"У Украины нет ресурсов, чтобы удержать Донбасс. Всё, что сейчас делают ВСУ, — играют на руку украинским медийщикам и политическому руководству, которое в угоду своим амбициям кладёт жизни своих военных, чтобы после использовать это в информационной войне", — считает он.

По словам военкора, в руках украинских боевиков есть только один по-настоящему эффективный инструмент — медиа, который Киев использует по полной. Он также отметил, что удары ВСУ по Донецку не связаны с желанием победить военным путём. Несмотря на то что боевики несколько раз успешно ударили по складам в ДНР, это единичные случаи, а настоящая цель военных — убить максимальное количество мирных жителей, считает Григорюк.

Таким образом украинская сторона будто мстит за свои военные поражения на фронте. Причём командование ВСУ вполне реально оценивает ситуацию и понимает, что Донбасс им уже не удержать, повлиять на ситуацию на фронте они никак не могут.

"Единственная для них возможность нагадить напоследок — унести с собой как можно больше жизней ни в чём не повинных людей", — подчеркнул Григорюк.