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Опубликовано 21 июля 2022, 09:34

Союзные войска уничтожили батарею РСЗО "Ураган" и гаубицы "Акация" в Харьковской области

Союзные войска России, ДНР и ЛНР нанесли удар по украинской батарее РСЗО "Ураган" и уничтожили гаубицы ВСУ "Акация" в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В рамках контрбатарейной борьбы поражены: батарея реактивных систем залпового огня "Ураган" и батарея самоходных артиллерийских гаубиц "Акация" с радиолокационной станцией контрбатарейной борьбы в районе населённого пункта Зарожное Харьковской области", — уточнили в ведомстве.

Также ликвидированы восемь украинских взводов РСЗО "Град" в районах Звановка, Кирово, Соледар, Красное, Платоновка в ДНР, Доброполье Запорожской области и Широкое Николаевской области. Уничтожены девять артиллерийских взводов гаубиц Д-20 и семь артиллерийских взводов орудий Д-30 вблизи нескольких населённых пунктов Запорожья, под Николаевом и в ДНР, добавили в министерстве.

Союзные силы подавили все попытки ВСУ контратаковать на южном направлении фронта в ДНР
Союзные силы подавили все попытки ВСУ контратаковать на южном направлении фронта в ДНР

Накануне сообщалось, что ВС РФ нанесли удар по складу вооружения ВСУ в Соледаре. В результате уничтожено 19 единиц техники и до 40 украинских бойцов.

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Getty Images / Viktor Koshkin / Anadolu Agency

Татьяна Миссуми
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