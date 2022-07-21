Союзные войска уничтожили батарею РСЗО "Ураган" и гаубицы "Акация" в Харьковской области

Союзные войска России, ДНР и ЛНР нанесли удар по украинской батарее РСЗО "Ураган" и уничтожили гаубицы ВСУ "Акация" в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В рамках контрбатарейной борьбы поражены: батарея реактивных систем залпового огня "Ураган" и батарея самоходных артиллерийских гаубиц "Акация" с радиолокационной станцией контрбатарейной борьбы в районе населённого пункта Зарожное Харьковской области", — уточнили в ведомстве.

Также ликвидированы восемь украинских взводов РСЗО "Град" в районах Звановка, Кирово, Соледар, Красное, Платоновка в ДНР, Доброполье Запорожской области и Широкое Николаевской области. Уничтожены девять артиллерийских взводов гаубиц Д-20 и семь артиллерийских взводов орудий Д-30 вблизи нескольких населённых пунктов Запорожья, под Николаевом и в ДНР, добавили в министерстве.