Союзные войска уничтожили батарею РСЗО "Ураган" и гаубицы "Акация" в Харьковской области
Союзные войска России, ДНР и ЛНР нанесли удар по украинской батарее РСЗО "Ураган" и уничтожили гаубицы ВСУ "Акация" в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В рамках контрбатарейной борьбы поражены: батарея реактивных систем залпового огня "Ураган" и батарея самоходных артиллерийских гаубиц "Акация" с радиолокационной станцией контрбатарейной борьбы в районе населённого пункта Зарожное Харьковской области", — уточнили в ведомстве.
Также ликвидированы восемь украинских взводов РСЗО "Град" в районах Звановка, Кирово, Соледар, Красное, Платоновка в ДНР, Доброполье Запорожской области и Широкое Николаевской области. Уничтожены девять артиллерийских взводов гаубиц Д-20 и семь артиллерийских взводов орудий Д-30 вблизи нескольких населённых пунктов Запорожья, под Николаевом и в ДНР, добавили в министерстве.
Накануне сообщалось, что ВС РФ нанесли удар по складу вооружения ВСУ в Соледаре. В результате уничтожено 19 единиц техники и до 40 украинских бойцов.
Getty Images / Viktor Koshkin / Anadolu Agency