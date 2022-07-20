Союзные силы подавили все попытки ВСУ контратаковать на южном направлении фронта в ДНР

Союзные войска подавили все попытки прорыва ВСУ на южном направлении в Донецкой Народной Республике, в том числе в районе Угледара. Об этом в эфире Первого канала сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"Прорваться и прорвать линию фронта на юге у противника не получается, он несёт потери, поэтому там статично находимся и мы, и они. Но попытки уже они несколько раз предпринимали, но безуспешно", — сказал он.

По словам Басурина, несколько раз ВСУ пытались прорваться в том числе в районе Угледара. Так, одна из неудачных атак была совершена на позицию, которую контролируют российские войска. Во второй раз украинские военнослужащие попытались прорваться через позиции войск ДНР — тоже неудачно.