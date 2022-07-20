Союзные силы подавили все попытки ВСУ контратаковать на южном направлении фронта в ДНР
Басурин сообщил о подавлении всех попыток ВСУ прорваться на южном направлении фронта в ДНР
Союзные войска подавили все попытки прорыва ВСУ на южном направлении в Донецкой Народной Республике, в том числе в районе Угледара. Об этом в эфире Первого канала сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"Прорваться и прорвать линию фронта на юге у противника не получается, он несёт потери, поэтому там статично находимся и мы, и они. Но попытки уже они несколько раз предпринимали, но безуспешно", — сказал он.
По словам Басурина, несколько раз ВСУ пытались прорваться в том числе в районе Угледара. Так, одна из неудачных атак была совершена на позицию, которую контролируют российские войска. Во второй раз украинские военнослужащие попытались прорваться через позиции войск ДНР — тоже неудачно.
Ранее военный эксперт Шурыгин рассказал, почему планируемое "контрнаступление" ВСУ обречено на провал. По его словам, Украина на данный момент получила от западных стран столько военной помощи, что могла бы "дойти даже до Москвы", однако для таких прорывов ВСУ не хватает талантливых полководцев.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ