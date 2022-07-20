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Опубликовано 20 июля 2022, 09:54

В результате удара ВС РФ по складу вооружения в Соледаре уничтожено до 40 украинских бойцов

Вооружённые силы России нанесли удар по складу вооружения ВСУ в Соледаре. В результате уничтожено 19 единиц техники и до 40 украинских бойцов. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"В результате удара высокоточным оружием ВКС России по складу ракетно-артиллерийского вооружения 14-й механизированной бригады ВСУ в населённом пункте Соледар ДНР уничтожено 19 единиц бронетанковой техники и до 40 националистов", — говорится в сводке ведомства.

Союзные силы освободили 253 населённых пункта ДНР и идут в наступление в сторону Соледара
Союзные силы освободили 253 населённых пункта ДНР и идут в наступление в сторону Соледара

А ранее помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселёв рассказал, что союзные войска начнут бои за освобождение города Соледара в ДНР, который находится под контролем ВСУ, в ближайшие дни.

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Alex Chan / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

Александра Вишнякова
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