В результате удара ВС РФ по складу вооружения в Соледаре уничтожено до 40 украинских бойцов
Вооружённые силы России нанесли удар по складу вооружения ВСУ в Соледаре. В результате уничтожено 19 единиц техники и до 40 украинских бойцов. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"В результате удара высокоточным оружием ВКС России по складу ракетно-артиллерийского вооружения 14-й механизированной бригады ВСУ в населённом пункте Соледар ДНР уничтожено 19 единиц бронетанковой техники и до 40 националистов", — говорится в сводке ведомства.
А ранее помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселёв рассказал, что союзные войска начнут бои за освобождение города Соледара в ДНР, который находится под контролем ВСУ, в ближайшие дни.
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