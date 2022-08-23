Врио главы Института теоретической и прикладной механики РАН стал Евгений Краус

Временно исполняющим обязанности директора Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН), глава которого Александр Шиплюк был ранее арестован, назначен заместитель директора по научной работе Евгений Краус. Об этом свидетельствует информация на сайте института.

Напомним, 5 августа директор ИТПМ СО РАН Александр Шиплюк был арестован по делу о госизмене и перевезён в СИЗО "Лефортово". В самом учреждении прошли обыски. 22 августа защита обжаловала арест Шиплюка, однако суд оставил учёного в СИЗО.

Ранее Лайф рассказывал об аресте ещё двух учёных из Новосибирска по подозрению в госизмене. Одного из них, физика Дмитрия Колкера, обвинили в сотрудничестве с китайскими спецслужбами. В соцсетях родственники учёного рассказали, что мужчина был задержан сотрудниками ФСБ, когда находился на лечении в больнице: у Колкера диагностирован рак в четвёртой стадии. Спустя три дня учёный скончался. Второго, физика, главного научного сотрудника института ИТПМ СО РАН Анатолия Маслова, арестовали по подозрению в предоставлении данных, являющихся гостайной.