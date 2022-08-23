В США заявили о потере веры в победу Киева и испугались эскалации из-за поставок оружия

США потеряли веру в "полную победу" Украины и теперь из-за поставок высокотехнологичного оружия начали опасаться эскалации. Такой вывод содержится в статье бывшего советника заместителя госсекретаря по глобальным вопросам Роберта Мэннинга, написанной для журнала Hill.

Политик утверждает, что США проводят агрессивную внешнюю политику в отношении Китая, но при этом не решаются напрямую вмешаться в спецоперацию России на Украине. Осторожность этой стратегии продиктована тем, что такая политика подразумевает объединение союзников, предоставление военной техники и обучение личного состава, однако прямое военное вмешательство при этом исключено, отмечает американский экс-чиновник.

Мэннинг обратил внимание на тот факт, что у США, в отличие от ситуации с Тайванем, нет никаких оборонных обязательств перед украинской стороной.

"Бодрые кричалки из округа Колумбия о "полной победе" постепенно сменяются суровой реальностью конфликта с менее определённым исходом, а поставки Киеву всё более высокотехнологичного оружия укрепляют страх эскалации ситуации", — анализирует экс-заместитель американского госсекретаря.