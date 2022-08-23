WSJ: У Трампа при обыске обнаружили более 300 секретных документов

Бывший президент США Дональд Трамп хранил в своём поместье в Мар-а-Лаго во Флориде не менее 300 секретных документов. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на опубликованный судом во Флориде ордер на обыск.

По данным газеты, примерно 150 документов, содержащих гостайну, Трамп передал Национальному управлению архивов и документации США ещё в январе. Другие документы были или переданы Минюсту, или изъяты во время обыска в поместье Трампа.

Теперь у представителей американской администрации насчитывается 26 коробок с материалами, хранившимися у Трампа. Из них 11 комплектов — это секретные документы, а один даже помечен грифом "совершенно секретно".