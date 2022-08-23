В ООН кончаются деньги на гуманитарную помощь на фоне украинского конфликта
NYT: ООН столкнулась с рекордной нехваткой средств для гумпомощи
Стремительно растущие потребности в помощи во многих странах, а также внимание богатых государств – доноров к ситуации на Украине вызвали рекордный дефицит финансирования в ООН для обеспечения гуманитарных программ. Об этом пишет газета The New York Times.
Так, взносы богатых стран в этом году немного увеличились, однако эти темпы значительно уступают растущим потребностям в гумпомощи.
"Это самый большой дефицит финансирования, который мы когда-либо наблюдали, по большей части из-за того, что число уязвимых людей, которым нужна поддержка, быстро увеличивается", — пояснил замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.
Организации по гуманитарной помощи и делам беженцев отмечают, что предоставляющие финансирование страны намного больше уделяют внимания населению Украины, чем жителям стран Ближнего Востока или Африки, в частности, из-за отношения к украинскому вопросу во внутренней политике. В ООН всё чаще призывают государства-доноры выразить такую же щедрость и по отношению к другим странам, где наблюдается гуманитарный кризис.
Помимо украинского кризиса ситуацию усугубляет продовольственный кризис, пандемия коронавируса, обстановка в Афганистане, а также продолжающиеся конфликты в других государствах.
Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что организация работает над снятием преград для вывоза сельхозпродукции и удобрений из России. В этом вопросе есть ряд препятствий, уточнил он, они касаются перевозки, страхования и финансов.
ТАСС / Валерий Шарифулин