В ООН кончаются деньги на гуманитарную помощь на фоне украинского конфликта

Стремительно растущие потребности в помощи во многих странах, а также внимание богатых государств – доноров к ситуации на Украине вызвали рекордный дефицит финансирования в ООН для обеспечения гуманитарных программ. Об этом пишет газета The New York Times.

Так, взносы богатых стран в этом году немного увеличились, однако эти темпы значительно уступают растущим потребностям в гумпомощи.

"Это самый большой дефицит финансирования, который мы когда-либо наблюдали, по большей части из-за того, что число уязвимых людей, которым нужна поддержка, быстро увеличивается", — пояснил замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

Организации по гуманитарной помощи и делам беженцев отмечают, что предоставляющие финансирование страны намного больше уделяют внимания населению Украины, чем жителям стран Ближнего Востока или Африки, в частности, из-за отношения к украинскому вопросу во внутренней политике. В ООН всё чаще призывают государства-доноры выразить такую же щедрость и по отношению к другим странам, где наблюдается гуманитарный кризис.

Помимо украинского кризиса ситуацию усугубляет продовольственный кризис, пандемия коронавируса, обстановка в Афганистане, а также продолжающиеся конфликты в других государствах.