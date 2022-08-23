Косачёв назвал "образцом политического двуличия" заявление Госдепа об убийстве Дугиной
Комментарий Госдепартамента США относительно убийства российской журналистки Дарьи Дугиной является образцом политического двуличия и человеческого цинизма. Об этом в телеграм-канале заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв.
"Спустя двое суток после убийства Дарьи Дугиной и спустя сутки после разоблачения её украинской убийцы Госдеп США разразился вымученным комментарием. <...> Образец словесной казуистики, политического двуличия и человеческого цинизма", — написал он.
По сути, продолжил Косачёв, это заявление — индульгенция на теракты украинцев против россиян. Прикрывающие убийц США, уточнил он, становятся соучастниками преступлений.
Лайф напоминает, в ночь на 21 августа в Подмосковье взорвали автомобиль Land Cruiser Prado, в котором находилась 29-летняя дочь философа и политолога Александра Дугина Дарья. В ФСБ 22 августа сообщили, что покушение на Дугину подготовили украинские спецслужбы, а исполнительницей оказалась гражданка Незалежной Наталья Вовк. По информации ведомства, подозреваемая прибыла в Россию 23 июля с дочерью Софией Шабан, а после совершения преступления скрылась в Эстонии. ФСБ показала также видео с Вовк, на котором видно, что преступница въезжает на территорию России и заселяется в дом журналистки. Впоследствии МИД Эстонии, комментируя заявление ФСБ о бегстве Вовк, не стал его опровергать.
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