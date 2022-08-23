Косачёв назвал "образцом политического двуличия" заявление Госдепа об убийстве Дугиной

Комментарий Госдепартамента США относительно убийства российской журналистки Дарьи Дугиной является образцом политического двуличия и человеческого цинизма. Об этом в телеграм-канале заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв.

"Спустя двое суток после убийства Дарьи Дугиной и спустя сутки после разоблачения её украинской убийцы Госдеп США разразился вымученным комментарием. <...> Образец словесной казуистики, политического двуличия и человеческого цинизма", — написал он.