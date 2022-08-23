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23 августа, 05:46

В Иране спрогнозировали возможную встречу Эрдогана и Асада на полях ШОС

Tasnim: Эрдоган и Башар Асад могут встретиться на саммите ШОС в Узбекистане

Лидеры Турции и Сирии Реджеп Тайип Эрдоган и Башар Асад могут встретиться на сентябрьском саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Узбекистане. Об этом сообщило иранское издание Tasnim со ссылкой на источники.

"Президент России [Владимир Путин] пригласил Эрдогана принять участие в заседании Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане. Путин также попросил Асада принять участие в этой встрече", — говорится в публикации.

По данным издания, лидер турецкой партии "Родина" Догу Перинчек в скором времени отправится в Сирию в составе политической и дипломатической делегации, где проведёт переговоры с Асадом. В центре внимания данной поездки будут пути восстановления отношений, совместная борьба с терроризмом на севере Сирии и возвращение беженцев. Отчёт об этом визите будет представлен властям республики. И если его итоги окажутся положительными, а доклад представят и подытожат в Дамаске и Анкаре, то, вероятно, Эрдоган и Асад встретятся на полях предстоящего саммита ШОС в Узбекистане.

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Ранее Реджеп Тайип Эрдоган пообещал очистить от террористов последний район в Сирии. Таким образом президент Турции подтвердил планы Анкары по созданию 30-километровой зоны безопасности на данной территории.

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Telegram / Шанхайская организация сотрудничества

Светлана Оперук

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