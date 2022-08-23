В Иране спрогнозировали возможную встречу Эрдогана и Асада на полях ШОС

Лидеры Турции и Сирии Реджеп Тайип Эрдоган и Башар Асад могут встретиться на сентябрьском саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Узбекистане. Об этом сообщило иранское издание Tasnim со ссылкой на источники.

По данным издания, лидер турецкой партии "Родина" Догу Перинчек в скором времени отправится в Сирию в составе политической и дипломатической делегации, где проведёт переговоры с Асадом. В центре внимания данной поездки будут пути восстановления отношений, совместная борьба с терроризмом на севере Сирии и возвращение беженцев. Отчёт об этом визите будет представлен властям республики. И если его итоги окажутся положительными, а доклад представят и подытожат в Дамаске и Анкаре, то, вероятно, Эрдоган и Асад встретятся на полях предстоящего саммита ШОС в Узбекистане.