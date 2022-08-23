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23 августа, 06:06

Китай успешно запустил экспериментальный спутник Chuangxin-16

Пекин успешно провёл запуск экспериментального спутника Chuangxin-16 Китайской академии наук. Об этом сообщило Центральное телевидение страны.

Запуск китайского спутника Chuangxin-16. Видео © Twitter / CGMeifangZhang

Запуск произвели в 10:36 (5:36 мск) с помощью ракеты-носителя Kuaizhou-1A с космодрома Сичан в провинции Сычуань. К настоящему моменту спутник вышел на заданную орбиту. Chuangxin-16 предназначен для научных экспериментов и проверки новых технологий. Этот запуск стал уже 16-м для ракет-носителей серии Kuaizhou-1A.

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Ранее сообщалось, что на космодроме Восточный готовятся запустить первый спутник из группировки "Сфера". Как рассказали в "Роскосмосе", перед пусковой кампанией необходимо провести полный цикл электрических и пневмовакуумных испытаний.

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Кадр из видео Twitter / CGMeifangZhang

Светлана Оперук

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