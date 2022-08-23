Китай успешно запустил экспериментальный спутник Chuangxin-16
Пекин успешно провёл запуск экспериментального спутника Chuangxin-16 Китайской академии наук. Об этом сообщило Центральное телевидение страны.
Запуск китайского спутника Chuangxin-16. Видео © Twitter / CGMeifangZhang
Запуск произвели в 10:36 (5:36 мск) с помощью ракеты-носителя Kuaizhou-1A с космодрома Сичан в провинции Сычуань. К настоящему моменту спутник вышел на заданную орбиту. Chuangxin-16 предназначен для научных экспериментов и проверки новых технологий. Этот запуск стал уже 16-м для ракет-носителей серии Kuaizhou-1A.
Ранее сообщалось, что на космодроме Восточный готовятся запустить первый спутник из группировки "Сфера". Как рассказали в "Роскосмосе", перед пусковой кампанией необходимо провести полный цикл электрических и пневмовакуумных испытаний.
Кадр из видео Twitter / CGMeifangZhang