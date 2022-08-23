ФСБ ликвидировала крупную нарколабораторию в Свердловской области

Силовики ликвидировали крупную подпольную нарколабораторию в Белоярском городском округе Свердловской области, сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

В ходе осмотра помещений здания в деревне Марамзина сотрудники ФСБ обнаружили и изъяли более 11 килограммов мефедрона, лабораторное оборудование и химические реактивы. Возбуждено уголовное дело по статье 228.1 "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере".

К изготовлению наркотиков и их дальнейшей продажи в Даркнете установлена причастность двух жителей Екатеринбурга — Алексея Цветкова и Григория Вараксина. Они скрылись от следствия и объявлены в федеральный розыск. Сейчас проводятся мероприятия для нахождения и задержания подозреваемых.





