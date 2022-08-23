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23 августа, 06:40

ФСБ ликвидировала крупную нарколабораторию в Свердловской области

<p>Дом, где была нарколаборатория. Обложка © УФСБ России по Свердловской области</p>

Дом, где была нарколаборатория. Обложка © УФСБ России по Свердловской области

Силовики ликвидировали крупную подпольную нарколабораторию в Белоярском городском округе Свердловской области, сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

В ходе осмотра помещений здания в деревне Марамзина сотрудники ФСБ обнаружили и изъяли более 11 килограммов мефедрона, лабораторное оборудование и химические реактивы. Возбуждено уголовное дело по статье 228.1 "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере".

К изготовлению наркотиков и их дальнейшей продажи в Даркнете установлена причастность двух жителей Екатеринбурга — Алексея Цветкова и Григория Вараксина. Они скрылись от следствия и объявлены в федеральный розыск. Сейчас проводятся мероприятия для нахождения и задержания подозреваемых.

  • Подозреваемые в изготовлении наркотиков. Фото © УФСБ России по Свердловской области
    Подозреваемые в изготовлении наркотиков. Фото © УФСБ России по Свердловской области
  • Нарколаборатория. Фото © УФСБ России по Свердловской области
    Нарколаборатория. Фото © УФСБ России по Свердловской области
  • Нарколаборатория. Фото © УФСБ России по Свердловской области
    Нарколаборатория. Фото © УФСБ России по Свердловской области

Подозреваемые в изготовлении наркотиков. Фото © УФСБ России по Свердловской области

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Артур Лапсаков

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