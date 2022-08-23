В Германии указали на провал Шольца в переговорах с Трюдо по поставкам газа

Попытки канцлера Германии Олафа Шольца договориться о поставках голубого топлива из Канады не увенчались успехом. Об этом сообщило издание Die Zeit.

В ходе встречи премьер-министр Канады Джастин Трюдо и Шольц говорили о партнёрстве, дружбе, крепких и тесных взаимоотношениях. Однако красноречие канадского политика закончилось, когда речь зашла о газе. Трюдо отметил, что Оттава рассмотрит возможность существования бизнес-модели для поставок голубого топлива в Германию.

"В переводе это означает: при нынешних ценах на газ экспорт из Канады в Европу просто не окупается, и неизвестно, может ли он выйти на окупаемость в будущем. <...> Факты говорят о том, что в ближайшее время газ из Канады не заменит поставки из России, по крайней мере для Германии", — говорится в публикации.

Указывается, что большие канадские месторождения расположены в западной части страны. Поставки газа оттуда легко можно было бы осуществлять в Азию. А если же отправлять топливо в Европу, то его сначала нужно транспортировать через континент по трубопроводу, а это займёт достаточно много времени.