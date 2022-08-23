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23 августа, 06:59

Ассамблея народа Казахстана осудила высказывания украинского посла о русских

Совет Ассамблеи народа Казахстана осудил высказывания посла Украины в республике Петра Врублевского о русских, назвав их недопустимыми. Об этом сказано в обращении на сайте органа.

"В нашей стране, где мир и единство являются главными принципами государственной политики и общественной консолидации, подобные высказывания недопустимы и неприемлемы, от кого бы они ни исходили", — указали в совете.

Поводом для обращения стали слова Врублевского, который в беседе с казахстанским блогером заявил, что украинский режим "старается убить как можно больше русских". В совете добавили, что язык вражды, а также пропаганда этнической ненависти неприемлемы и чужды народу Казахстана. Жителей республики призвали не поддаваться на провокации, сеющие вражду и недоверие.

СК РФ оценит высказывания украинского посла в Казахстане об убийстве русских

СК РФ оценит высказывания украинского посла в Казахстане об убийстве русских

Ранее на высказывание украинского посла отреагировали и в Министерстве иностранных дел РФ. Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, украинские представители начали открыто говорить о "национальных чистках" в отношении россиян.

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Telegram-канал Ассамблеи народа Казахстана

Артур Лапсаков

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