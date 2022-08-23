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23 августа, 07:22

В Москве прощаются с журналисткой Дарьей Дугиной — фоторепортаж

В Москве началась церемония прощания с журналисткой Дарьей Дугиной, погибшей в результате взрыва автомобиля. На территорию "Останкино" уже начали запускать желающих проститься с политологом.

Церемония прощания с Дарьей Дугиной. Видео © SHOT

Подъезжающий к территории транспорт тщательно досматривается правоохранителями. Родители Дугиной находятся у её гроба.

Церемония прощания с Дарьей Дугиной. Видео © SHOT

Церемония прощания с Дарьей Дугиной. Фото © LIFE / Павел Баранов

Церемония прощания с Дарьей Дугиной. Фото © LIFE / Павел Баранов

Церемония прощания с Дарьей Дугиной. Фото © LIFE / Павел Баранов

Церемония прощания с Дарьей Дугиной. Фото © LIFE / Павел Баранов

Церемония прощания с Дарьей Дугиной. Фото © LIFE / Павел Баранов

Церемония прощания с Дарьей Дугиной. Фото © LIFE / Павел Баранов

Церемония прощания с Дарьей Дугиной. Фото © LIFE / Павел Баранов

Церемония прощания с Дарьей Дугиной. Фото © LIFE / Павел Баранов

Церемония прощания с Дарьей Дугиной. Фото © LIFE / Павел Баранов

Церемония прощания с Дарьей Дугиной. Фото © LIFE / Павел Баранов

Церемония прощания с Дарьей Дугиной. Фото © LIFE / Павел Баранов

Церемония прощания с Дарьей Дугиной. Фото © LIFE / Павел Баранов

Церемония прощания с Дарьей Дугиной. Фото © LIFE / Павел Баранов

Церемония прощания с Дарьей Дугиной. Фото © LIFE / Павел Баранов

Медведев пообещал убийцам Дугиной "заслуженное наказание"

Медведев пообещал убийцам Дугиной "заслуженное наказание"

Лайф напоминает, в ночь на 21 августа в Подмосковье взорвали автомобиль Land Cruiser Prado, в котором находилась 29-летняя дочь философа и политолога Александра Дугина Дарья. В ФСБ 22 августа сообщили, что покушение на Дугину подготовили украинские спецслужбы, а исполнительницей оказалась гражданка Незалежной Наталья Вовк. По информации ведомства, подозреваемая прибыла в Россию 23 июля с дочерью Софией Шабан, а после совершения преступления скрылась в Эстонии. ФСБ показала также видео с Вовк, на котором видно, что преступница въезжает на территорию России и заселяется в дом журналистки. Впоследствии МИД Эстонии, комментируя заявление ФСБ о бегстве Вовк, не стал его опровергать.

Обложка ©

LIFE / Павел Баранов

Артур Лапсаков
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