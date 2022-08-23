В Москве прощаются с журналисткой Дарьей Дугиной — фоторепортаж
В Москве началась церемония прощания с журналисткой Дарьей Дугиной, погибшей в результате взрыва автомобиля. На территорию "Останкино" уже начали запускать желающих проститься с политологом.
Подъезжающий к территории транспорт тщательно досматривается правоохранителями. Родители Дугиной находятся у её гроба.
Церемония прощания с Дарьей Дугиной. Фото © LIFE / Павел Баранов
Церемония прощания с Дарьей Дугиной. Фото © LIFE / Павел Баранов
Церемония прощания с Дарьей Дугиной. Фото © LIFE / Павел Баранов
Церемония прощания с Дарьей Дугиной. Фото © LIFE / Павел Баранов
Церемония прощания с Дарьей Дугиной. Фото © LIFE / Павел Баранов
Церемония прощания с Дарьей Дугиной. Фото © LIFE / Павел Баранов
Церемония прощания с Дарьей Дугиной. Фото © LIFE / Павел Баранов
Лайф напоминает, в ночь на 21 августа в Подмосковье взорвали автомобиль Land Cruiser Prado, в котором находилась 29-летняя дочь философа и политолога Александра Дугина Дарья. В ФСБ 22 августа сообщили, что покушение на Дугину подготовили украинские спецслужбы, а исполнительницей оказалась гражданка Незалежной Наталья Вовк. По информации ведомства, подозреваемая прибыла в Россию 23 июля с дочерью Софией Шабан, а после совершения преступления скрылась в Эстонии. ФСБ показала также видео с Вовк, на котором видно, что преступница въезжает на территорию России и заселяется в дом журналистки. Впоследствии МИД Эстонии, комментируя заявление ФСБ о бегстве Вовк, не стал его опровергать.
LIFE / Павел Баранов