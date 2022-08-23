"Папа, я чувствую себя воином": Отец Дарьи Дугиной рассказал о последних словах дочери перед гибелью

Стали известны последние слова Дарьи Дугиной, которые она произнесла на фестивале "Традиция". О них на прощании с дочерью рассказал Александр Дугин.

Александр Дугин — о последних словах дочери. Видео © Telegram / SHOT

"Папа, я чувствую себя воином, я чувствую себя героем", — сказала она, добавив, что хочет "быть на стороне света".