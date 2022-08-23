"Папа, я чувствую себя воином": Отец Дарьи Дугиной рассказал о последних словах дочери перед гибелью
Александр Дугин рассказал о последних словах своей дочери
Стали известны последние слова Дарьи Дугиной, которые она произнесла на фестивале "Традиция". О них на прощании с дочерью рассказал Александр Дугин.
Александр Дугин — о последних словах дочери. Видео © Telegram / SHOT
"Папа, я чувствую себя воином, я чувствую себя героем", — сказала она, добавив, что хочет "быть на стороне света".
Кроме того, уточнил Дугин, во время их отъезда с фестиваля на мероприятии звучала песня "В "Азовстали" демонов хоронят". По его словам, дочь хотела её послушать, однако было принято решение уехать. Спустя несколько минут она погибла.
Напомним, в ночь на 21 августа в Подмосковье взорвали автомобиль Land Cruiser Prado, в котором находилась дочь философа и политолога Александра Дугина Дарья. Сам он сразу после ЧП прибыл на место трагедии, а после попал в больницу. 22 августа стало известно, что дело об убийстве раскрыто. По данным ФСБ, покушение подготовили украинские спецслужбы, а исполнителем оказалась гражданка Незалежной Наталья Вовк.
VK / Дарья Платонова