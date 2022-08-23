Посольство США в Киеве обратилось к американцам с просьбой покинуть Украину

Американское посольство в Киеве призвало сограждан покинуть территорию страны. Об этом сообщается в релизе на сайте диппредставительства.

"Посольство США призывает американских граждан покинуть Украину, воспользовавшись доступными видами наземного транспорта в том случае, если это безопасно", — говорится в сообщении.

Согласно документу, сделать это необходимо из-за якобы вероятной угрозы ударов российскими военными "по гражданской инфраструктуре и правительственным учреждениям Украины" в ближайшие дни.