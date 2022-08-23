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23 августа, 07:54

Посольство США в Киеве обратилось к американцам с просьбой покинуть Украину

Американское посольство в Киеве призвало сограждан покинуть территорию страны. Об этом сообщается в релизе на сайте диппредставительства.

"Посольство США призывает американских граждан покинуть Украину, воспользовавшись доступными видами наземного транспорта в том случае, если это безопасно", — говорится в сообщении.

Согласно документу, сделать это необходимо из-за якобы вероятной угрозы ударов российскими военными "по гражданской инфраструктуре и правительственным учреждениям Украины" в ближайшие дни.

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Ранее Лайф рассказывал, что Госдеп США открыл вакансию на должность старшего советника для МВД Украины. В обязанности будет входить организация доставки необходимой экипировки для подразделений украинской полиции, помощь в обучении сотрудников МВД, а также участие в реформировании правоохранительных органов.

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Wikipedia

Григорий Воронцов

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