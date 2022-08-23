Политолог Дугин: Моя дочь жила и погибла во имя победы

Политолог Александр Дугин выступил с речью в ходе церемонии прощания с дочерью Дарьей, заявив, что она погибла за русский народ и свою страну.

"Смысл был для неё важнейшей составляющей. Она прожила по смыслу. Если кого-то затронула её трагическая гибель, её личность, её цельность, то у неё было бы одно желание: не помните обо мне, сражайтесь за нашу великую страну, защищайте нашу веру, любите наш русский народ. Потому что она погибла за народ, за Россию", — сказал Дугин.