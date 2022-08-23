Политолог Дугин: Моя дочь жила и погибла во имя победы
Политолог Александр Дугин выступил с речью в ходе церемонии прощания с дочерью Дарьей, заявив, что она погибла за русский народ и свою страну.
Политолог Александр Дугин выступил с речью на церемонии прощания с погибшей дочерью Дарьей. Видео © Telegram-канал SHOT
"Смысл был для неё важнейшей составляющей. Она прожила по смыслу. Если кого-то затронула её трагическая гибель, её личность, её цельность, то у неё было бы одно желание: не помните обо мне, сражайтесь за нашу великую страну, защищайте нашу веру, любите наш русский народ. Потому что она погибла за народ, за Россию", — сказал Дугин.
Политолог добавил, что его дочь жила во имя победы и погибла так же. И самая большая цена, которую приходится платить, может быть оправдана только победой, заключил он, едва сдерживая слёзы.
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Напомним, в ночь на 21 августа в Подмосковье взорвали автомобиль Land Cruiser Prado, в котором находилась дочь философа и политолога Александра Дугина Дарья. Сам он сразу после ЧП прибыл на место трагедии, а после попал в больницу. 22 августа стало известно, что дело об убийстве раскрыто. По данным ФСБ, покушение подготовили украинские спецслужбы, а исполнителем оказалась гражданка Незалежной Наталья Вовк.
Кадр из видео Telegram-канала SHOT