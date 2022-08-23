Нобоа ретвитнул пост о возможном переходе из "Сочи" в ЦСКА
Эквадорский полузащитник "Сочи" Кристиан Нобоа ретвитнул в соцсетях пост, в котором говорится о его скором возможном переходе в ЦСКА.
В публикации отмечается, что армейцы предложили 37-летнему полузащитнику контракт на два года и он согласился стать игроком ЦСКА. Отметим, что тренирует красно-синих бывший наставник южан Владимир Федотов.
Кристиан Нобоа является игроком "Сочи" с 2019 года. За это время он провёл за южан 81 матч, в котором забил 30 голов. По итогам прошлого сезона полузащитник был признан лучшим игроком РПЛ.
Обложка ©
ФК "Сочи"