Евросоюз разрешил России проводить платежи за транзит нефти через Украину
"Транснефть": Регулятор ЕС до конца года одобрил платежи за транзит нефти РФ через Украину
Европейский регулятор разрешил уполномоченному банку РФ проводить платежи за транзит российской нефти через Украину до конца текущего года. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на "Транснефть".
"Регулятор в Брюсселе после ситуации с непрохождением платежей проинформировал наш банк, через который мы проводим обязательные платежи по транспортировке, что они дают нам добро на проведение всех платежей до конца года", — приводят СМИ слова пресс-секретаря и советника президента "Транснефти" Игоря Дёмина.
Напомним, 9 августа Украина остановила прокачку нефти в Венгрию, Чехию и Словакию по трубопроводу "Дружба" из-за невозможности российской стороны провести платёж в условиях санкций ЕС. 10 августа венгерская компания MOL и словацкий комбинат Slovnaft договорились с украинской стороной о возобновлении поставок. А 12 августа стало известно, что европейский банк проведёт платёж за транзит по "Дружбе", чтобы восстановить поток нефти в Чехию. В этот же день в "Транснефти" сообщили о поступлении платежа.
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