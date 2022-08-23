Евросоюз разрешил России проводить платежи за транзит нефти через Украину

Европейский регулятор разрешил уполномоченному банку РФ проводить платежи за транзит российской нефти через Украину до конца текущего года. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на "Транснефть".

"Регулятор в Брюсселе после ситуации с непрохождением платежей проинформировал наш банк, через который мы проводим обязательные платежи по транспортировке, что они дают нам добро на проведение всех платежей до конца года", — приводят СМИ слова пресс-секретаря и советника президента "Транснефти" Игоря Дёмина.