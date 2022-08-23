Китайский банк может приобрести футбольную команду из Москвы

Один из китайских банков заинтересован в покупке футбольного клуба из Москвы. Об этом в эфире "Матч ТВ" заявил адвокат Александр Добровинский.

"Сейчас появилось очень много китайских товаров, а рекламы нет. Некий китайский банк заинтересован в приобретении футбольного клуба, чтобы через него "давить" рекламу. Ходили слухи ещё на прошлой неделе, что это один из серьёзных московских клубов", — заявил Добровинский.