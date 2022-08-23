НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
23 августа, 11:08

Китайский банк может приобрести футбольную команду из Москвы

Один из китайских банков заинтересован в покупке футбольного клуба из Москвы. Об этом в эфире "Матч ТВ" заявил адвокат Александр Добровинский.

"Сейчас появилось очень много китайских товаров, а рекламы нет. Некий китайский банк заинтересован в приобретении футбольного клуба, чтобы через него "давить" рекламу. Ходили слухи ещё на прошлой неделе, что это один из серьёзных московских клубов", — заявил Добровинский.

Черчесов рассказал, в чём "Спартаку" повезло с Федуном

Черчесов рассказал, в чём "Спартаку" повезло с Федуном

Ранее Лайф сообщал, что Леонид Федун уходит из "Спартака", которым владел 18 лет. За это время клуб по разу выиграл чемпионат, кубок и Суперкубок России по футболу.

Обложка ©

Shutterstock

Шамиль Гаджиев
  • Новости
  • Футбол
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров