Китайский банк может приобрести футбольную команду из Москвы
Один из китайских банков заинтересован в покупке футбольного клуба из Москвы. Об этом в эфире "Матч ТВ" заявил адвокат Александр Добровинский.
"Сейчас появилось очень много китайских товаров, а рекламы нет. Некий китайский банк заинтересован в приобретении футбольного клуба, чтобы через него "давить" рекламу. Ходили слухи ещё на прошлой неделе, что это один из серьёзных московских клубов", — заявил Добровинский.
Ранее Лайф сообщал, что Леонид Федун уходит из "Спартака", которым владел 18 лет. За это время клуб по разу выиграл чемпионат, кубок и Суперкубок России по футболу.
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