Во время митинга против сноса памятника освободителям Риги задержали семь человек

Во время митинга против сноса памятника освободителям Риги, который прошёл около монумента в столице Латвии 22 августа, задержали семь человек. Об этом говорится в заявлении полиции в "Твиттере".

Задержание митингующих против сноса памятника освободителям Риги. Видео © Twitter / ollga k.

"Вчера задержано семь человек, возбуждено десять дел об административных правонарушениях за несанкционированное собрание, два — за мелкое хулиганство при отягчающих обстоятельствах (возбуждение ненависти), а также за неповиновение полиции. Оценка нарушений продолжается", — сказано в сообщении.

На кадрах, которые протестующие опубликовали в соцсетях, видно, что правоохранители повалили человека на землю. Автор видео обращает внимание на то, что всё это происходит в "демократической Латвии". Митингующие в ответ на задержания стали выкрикивать в адрес местных полицейских оскорбления, в частности называли их уродами.

"Всех не разгоните. Фашисты!" — говорят на видео протестующие.

Очевидцы говорят, что глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что всех иностранцев, задержанных у памятника, депортируют из страны.