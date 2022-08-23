Во время митинга против сноса памятника освободителям Риги задержали семь человек
Во время митинга против сноса памятника освободителям Риги, который прошёл около монумента в столице Латвии 22 августа, задержали семь человек. Об этом говорится в заявлении полиции в "Твиттере".
Задержание митингующих против сноса памятника освободителям Риги. Видео © Twitter / ollga k.
"Вчера задержано семь человек, возбуждено десять дел об административных правонарушениях за несанкционированное собрание, два — за мелкое хулиганство при отягчающих обстоятельствах (возбуждение ненависти), а также за неповиновение полиции. Оценка нарушений продолжается", — сказано в сообщении.
На кадрах, которые протестующие опубликовали в соцсетях, видно, что правоохранители повалили человека на землю. Автор видео обращает внимание на то, что всё это происходит в "демократической Латвии". Митингующие в ответ на задержания стали выкрикивать в адрес местных полицейских оскорбления, в частности называли их уродами.
"Всех не разгоните. Фашисты!" — говорят на видео протестующие.
Очевидцы говорят, что глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что всех иностранцев, задержанных у памятника, депортируют из страны.
Ранее Лайф уже писал, что сегодня, 23 августа, в столице Латвии начался демонтаж памятника освободителям города от немецко-фашистских захватчиков в рижском парке Победы.
Напомним, ранее парламент Латвии в срочном окончательном чтении одобрил законопроект о прекращении действия 13-й статьи латвийско-российского договора, обеспечивавшей сохранность мемориальных сооружений. Это означает, что препятствий для сноса памятника освободителям Риги с юридической точки зрения теперь нет. Вице-мэр Риги Смилтенс заявлял, что монумент может быть передан России. Однако позже Латвия отказалась от этой идеи.
Twitter / ollga k.