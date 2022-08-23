"Он пашет изо всех сил": Стало известно, когда Конор Макгрегор вернётся в UFC

Ирландский боец Конор Макгрегор планирует вернуться в UFC в 2023 году, когда окончательно восстановится после травмы ноги. Об этом сообщил менеджер спортсмена Тим Симпсон, слова которого приводит MMAjunkie.

"Конор готовится к громкому возвращению в следующем году. Мне кажется, что его нога всё ещё восстанавливается, но он тренируется как сумасшедший два раза в день. Он тренируется со всей командой: специалистами по физической подготовке, физиотерапевтами, боксёрами, тренерами. Он пашет изо всех сил", — заявил Симпсон.