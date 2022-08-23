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23 августа, 09:29

Чемпиону мира по футболу грозит пожизненное заключение по делу об изнасилованиях

Защитнику "Манчестер Сити", чемпиону мира 2018 года в составе сборной Франции Бенжамену Менди грозит пожизненное заключение по делу об изнасиловании шести девушек. Об этом пишет Marca.

Тренд на секс-скандалы: Известных футболистов одного за другим обвиняют в изнасилованиях

Тренд на секс-скандалы: Известных футболистов одного за другим обвиняют в изнасилованиях

Сам футболист не признал вину ни по одному из девяти обвинений со стороны шести пострадавших. По данным прокурора, некоторых девушек Менди насиловал несколько раз, запирая для этого в своём особняке.

В итоге Менди может грозить лишение свободы на срок от пяти до двадцати лет, однако не исключается, что защитник "Манчестер Сити" получит пожизненное заключение.

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Getty Images / Christopher Furlong

Шамиль Гаджиев

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