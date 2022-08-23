Чемпиону мира по футболу грозит пожизненное заключение по делу об изнасилованиях

Защитнику "Манчестер Сити", чемпиону мира 2018 года в составе сборной Франции Бенжамену Менди грозит пожизненное заключение по делу об изнасиловании шести девушек. Об этом пишет Marca.

Сам футболист не признал вину ни по одному из девяти обвинений со стороны шести пострадавших. По данным прокурора, некоторых девушек Менди насиловал несколько раз, запирая для этого в своём особняке.