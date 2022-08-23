"Газпром" рассчитывает на полное соблюдение Молдавией газовых контрактов в будущем

"Газпром", дав отсрочку по оплате аванса за газ в августе, исходит из того, что молдавская сторона в дальнейшем будет исполнять контрактные обязательства по оплате за поставки в полном объёме и в срок. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил официальный представитель компании Сергей Куприянов.

"Исходим из того, что в дальнейшем молдавская сторона, безусловно, будет исполнять свои контрактные обязательства в полном объёме и в срок", — сказал он.

Куприянов подчеркнул, что "Молдовагаз" смог рассчитаться с "Газпромом" только за июльские поставки.