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23 августа, 11:35

"Газпром" рассчитывает на полное соблюдение Молдавией газовых контрактов в будущем

"Газпром", дав отсрочку по оплате аванса за газ в августе, исходит из того, что молдавская сторона в дальнейшем будет исполнять контрактные обязательства по оплате за поставки в полном объёме и в срок. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил официальный представитель компании Сергей Куприянов.

"Исходим из того, что в дальнейшем молдавская сторона, безусловно, будет исполнять свои контрактные обязательства в полном объёме и в срок", — сказал он.

Куприянов подчеркнул, что "Молдовагаз" смог рассчитаться с "Газпромом" только за июльские поставки.

В Молдавии отказались выплачивать производителям компенсации после роста цен на газ

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Ранее Лайф рассказывал, что "Газпром" согласился дать Молдавии отсрочку по оплате аванса за газ в августе. Срок оплаты поставок голубого топлива был установлен до 1 сентября 2022 года.

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Медиатека "Газпрома"

Григорий Воронцов

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