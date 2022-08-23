На Кипре арестовали размахивавшую перед россиянами ножом пьяную украинку

На Кипре задержана 55-летняя украинка, угрожавшая ножом россиянам в Ларнаке, которые отмечали День российского флага. Об этом пишет местный портал "Филелефтерос".

Всё произошло вечером 22 августа возле церкви Фанеромени, где для празднования собралась группа людей. Однако в какой-то момент на мероприятие заявилась женщина с признаками опьянения, начала размахивать ножом и, по словам источников в полиции, "что-то кричала на своём языке".