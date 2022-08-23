На Кипре арестовали размахивавшую перед россиянами ножом пьяную украинку
На Кипре гражданка Украины угрожала ножом праздновавшим День флага россиянам
На Кипре задержана 55-летняя украинка, угрожавшая ножом россиянам в Ларнаке, которые отмечали День российского флага. Об этом пишет местный портал "Филелефтерос".
Всё произошло вечером 22 августа возле церкви Фанеромени, где для празднования собралась группа людей. Однако в какой-то момент на мероприятие заявилась женщина с признаками опьянения, начала размахивать ножом и, по словам источников в полиции, "что-то кричала на своём языке".
Ожидается, что украинке будут предъявлены обвинения в нападении, ношении ножа вне дома, пьянстве, хулиганстве, нарушении общественного порядка и ношении оружия с целью запугивания.
Ранее Лайф рассказывал, что украинка в Киевской области попала под следствие за "отрицание агрессии России" в личных разговорах. Прокуратура заинтересовалась не публичными высказываниями гражданки, а содержанием её личных бесед по телефону.
Twitter / Αστυνομία Κύπρου