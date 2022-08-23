В Подмосковье ребёнка насмерть придавило упавшей на детской площадке горкой

В Дмитровском городском округе погиб 10-летний мальчик после того, как на него упала детская горка. Об этом сообщила пресс-служба Прокуратуры Московской области в телеграм-канале.

"22 августа 2022 года в пос. Деденево Дмитровского городского округа на детской игровой площадке на 10-летнего мальчика опрокинулась конструкция горки. В результате ребёнок скончался на месте происшествия", — говорится в сообщении.

Дмитровская городская прокуратура проводит проверку, в ходе которой установит обстоятельства и причины трагедии. Следователи возбудили по факту произошедшего уголовное дело.