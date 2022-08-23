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23 августа, 11:39

В Подмосковье ребёнка насмерть придавило упавшей на детской площадке горкой

<p>Горка, из-за падения которой погиб ребёнок. Обложка © <a href="https://mosobl.sledcom.ru/news/item/1717084/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГСУ СК России по Московской области</a></p>

Горка, из-за падения которой погиб ребёнок. Обложка © ГСУ СК России по Московской области

В Дмитровском городском округе погиб 10-летний мальчик после того, как на него упала детская горка. Об этом сообщила пресс-служба Прокуратуры Московской области в телеграм-канале.

"22 августа 2022 года в пос. Деденево Дмитровского городского округа на детской игровой площадке на 10-летнего мальчика опрокинулась конструкция горки. В результате ребёнок скончался на месте происшествия", — говорится в сообщении.

Дмитровская городская прокуратура проводит проверку, в ходе которой установит обстоятельства и причины трагедии. Следователи возбудили по факту произошедшего уголовное дело.

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Светлана Оперук

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