В Подмосковье ребёнка насмерть придавило упавшей на детской площадке горкой
Горка, из-за падения которой погиб ребёнок. Обложка © ГСУ СК России по Московской области
В Дмитровском городском округе погиб 10-летний мальчик после того, как на него упала детская горка. Об этом сообщила пресс-служба Прокуратуры Московской области в телеграм-канале.
"22 августа 2022 года в пос. Деденево Дмитровского городского округа на детской игровой площадке на 10-летнего мальчика опрокинулась конструкция горки. В результате ребёнок скончался на месте происшествия", — говорится в сообщении.
Дмитровская городская прокуратура проводит проверку, в ходе которой установит обстоятельства и причины трагедии. Следователи возбудили по факту произошедшего уголовное дело.
Ранее один подросток погиб и трое пострадали в пьяном ДТП под Саратовом. Их доставили в городскую больницу. По факту аварии возбуждено уголовное дело.