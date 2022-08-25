Полянский: Новые поставки оружия Украине не сильно изменят ситуацию

Анонсированные странами Запада новые поставки оружия Украине не сильно изменят ситуацию на поле боя, лишь приведут к росту числа жертв среди мирного населения. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

"Это сильно не меняет ситуацию на земле, несколько усложняет ситуацию для нас, особенно для гражданских, потому что, как вы знаете, США снабжают Украину артиллерийскими и ракетными системами, способными достигать областей, которые были раньше недоступны украинским военным. Это означает больше жертв среди гражданского населения, больше инцидентов и провокаций", — сказал Полянский в интервью Sky News.

Так российский дипломат прокомментировал решение США выделить Украине новый пакет военной помощи на три миллиарда долларов. Полянский добавил, что специальная военная "Операция Z" идёт по плану, у России для этого есть всё необходимое.

"Мы стараемся сохранить как можно больше личного состава и жизней гражданского населения", — сказал зампостпреда России.