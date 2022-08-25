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24 августа, 22:28

Началась продажа туров с кешбэком на осень и зиму в любой регион России

Сегодня в России стартовала продажа туров в любой регион с кешбэком. Такие путёвки с возвратом средств можно оформить до 10 сентября. Главным условием является оплата турпродукта картой "Мир", а длительность поездки должна составлять не менее трёх ночей. В программе участвуют как путёвки, так и отели, пояснили в Ростуризме.

Отправиться в поездку с накопительным капиталом можно будет с 1 октября до 25 декабря 2022 года, в круиз — с 1 сентября и до окончания навигации. Возврат средств составит 20%, максимум — 20 тыс. руб. Повышенная ставка, по поручению президента РФ Владимира Путина, будет действовать для путешествий на Дальний Восток при бронировании напрямую в гостинице, участвующей в программе. Она составит 20%, максимум — 40 тыс. руб.

"У путешествий осенью, в межсезонье, есть свои преимущества — выбор отелей больше, популярные туристические места менее загружены — можно более гибко и дешевле планировать свой отдых, а с кешбэком — отправиться в путешествие с двойной выгодой. Осень — это и круизы по Волге, и активные маршруты", сообщила журналистам руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Как отметила глава ведомства, осенью пользуются популярностью оздоровительные и познавательные поездки. А с конца ноября во многих регионах уже открывается горнолыжный сезон. По прогнозам Ростуризма, отдохнуть и получить кешбэк смогут не менее 600 тысяч человек, на осенний этап выделено три млрд рублей. Программу остановят досрочно только, если сумма будет освоена раньше.

Спрос на туры по России благодаря программе кешбэка вырос до 35%

Спрос на туры по России благодаря программе кешбэка вырос до 35%

Ранее Лайф писал, что туристическим кешбэком с начала года воспользовались более 2,4 миллиона россиян. Они приобрели путёвок на 44 миллиарда рублей. Традиционно многие предпочли купить путёвки в Краснодарский край и Крым.

Обложка ©

Freepik

Арина Родионова

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