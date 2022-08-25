Началась продажа туров с кешбэком на осень и зиму в любой регион России

Сегодня в России стартовала продажа туров в любой регион с кешбэком. Такие путёвки с возвратом средств можно оформить до 10 сентября. Главным условием является оплата турпродукта картой "Мир", а длительность поездки должна составлять не менее трёх ночей. В программе участвуют как путёвки, так и отели, пояснили в Ростуризме.

Отправиться в поездку с накопительным капиталом можно будет с 1 октября до 25 декабря 2022 года, в круиз — с 1 сентября и до окончания навигации. Возврат средств составит 20%, максимум — 20 тыс. руб. Повышенная ставка, по поручению президента РФ Владимира Путина, будет действовать для путешествий на Дальний Восток при бронировании напрямую в гостинице, участвующей в программе. Она составит 20%, максимум — 40 тыс. руб.

"У путешествий осенью, в межсезонье, есть свои преимущества — выбор отелей больше, популярные туристические места менее загружены — можно более гибко и дешевле планировать свой отдых, а с кешбэком — отправиться в путешествие с двойной выгодой. Осень — это и круизы по Волге, и активные маршруты", — сообщила журналистам руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Как отметила глава ведомства, осенью пользуются популярностью оздоровительные и познавательные поездки. А с конца ноября во многих регионах уже открывается горнолыжный сезон. По прогнозам Ростуризма, отдохнуть и получить кешбэк смогут не менее 600 тысяч человек, на осенний этап выделено три млрд рублей. Программу остановят досрочно только, если сумма будет освоена раньше.