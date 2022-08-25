НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
24 августа, 22:13

В Германии признали дефицит оружия из-за Украины

Глава МИД Германии: У нас абсолютный дефицит собственных запасов оружия

В Германии сложился "абсолютный дефицит собственных запасов" оружия, его поставки Украине "находятся на тонкой грани". Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

"Мы хотим поддержать её (Украину. — Прим. ред.) в военном отношении всем, что у нас есть, но, к сожалению, ситуация здесь такова, что у нас абсолютный дефицит собственных запасов", — сказала она в интервью ZDF.

Министр добавила, что это "та тонкая грань", по которой власти Германии "шли неделями и месяцами".

Именно поэтому, по её словам, в ФРГ пришлось создать спецфонд для вооружённых сил в размере 100 млрд евро. По мнению Бербок, есть риск, что военные действия на Украине продолжатся и в следующем году, поэтому нужно в том числе "планировать на среднесрочную перспективу".

Промышленники ФРГ призвали Шольца снять антироссийские санкции и не рисковать страной

Промышленники ФРГ призвали Шольца снять антироссийские санкции и не рисковать страной

Как сообщал Лайф, накануне Германия и Канада согласовали очередной пакет военной помощи Украине. По словам канцлера ФРГ Олафа Шольца, в поставку войдут современные системы противовоздушной обороны (ПВО), ракетные системы и "тонны" боеприпасов.

Обложка ©

bundeswehr.de

Андрей Григорьев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров