В Германии признали дефицит оружия из-за Украины

В Германии сложился "абсолютный дефицит собственных запасов" оружия, его поставки Украине "находятся на тонкой грани". Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

"Мы хотим поддержать её (Украину. — Прим. ред.) в военном отношении всем, что у нас есть, но, к сожалению, ситуация здесь такова, что у нас абсолютный дефицит собственных запасов", — сказала она в интервью ZDF.

Министр добавила, что это "та тонкая грань", по которой власти Германии "шли неделями и месяцами".

Именно поэтому, по её словам, в ФРГ пришлось создать спецфонд для вооружённых сил в размере 100 млрд евро. По мнению Бербок, есть риск, что военные действия на Украине продолжатся и в следующем году, поэтому нужно в том числе "планировать на среднесрочную перспективу".