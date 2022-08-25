В Германии не оценили идею о демонтаже "Северного потока – 2 "

Власти Германии не обсуждают серьёзно возможность демонтажа газопровода "Северный поток – 2". Так соответствующий призыв президента Польши Анджея Дуды прокомментировал координатор по энергетической политике фракции СДПГ в Бундестаге Тимон Греммельс.

"При этом абсолютно верно, что проект СП-2 не будет функционировать в течение неопределённого периода времени из-за [действий] России против Украины, а возможно, не заработает никогда", — сказал политик в интервью "Известиям".

Германия не пойдёт на демонтаж газопровода из-за технических и юридических сложностей, считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его мнению, за заявлением Дуды ничего не стоит.

"В демонтаже проекта нет никакого смысла, если даже просто технически рассматривать эту возможность. Проект стоит под давлением, и в него закачан газ. Для демонтажа его надо полностью выкачать. Причём украсть придется не только российский газ в своей акватории, но и в российской. На каком основании, если это всё собственность "Газпрома?" — пояснил эксперт изданию.

По его мнению, в таком случае Германия столкнётся с необходимостью выплачивать России компенсации, судиться за принадлежащие РФ трубы. А на это могут уйти сотни миллионов долларов.