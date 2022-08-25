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24 августа, 21:06

Британцев припугнули проблемами при сближении с Россией

Замминистра обороны Британии Хиппи: Британцев ждут проблемы при сближении с Россией

Резко выросшие суммы в счетах британцев — это не повод улучшать отношения с Россией. Уверенность в этом высказал заместитель министра обороны Великобритании по делам вооружённых сил Джеймс Хиппи.

"Я могу понять, почему многие люди за завтраком беспокоятся о подорожании уровня жизни, <…>, пожалуй, самый простой выход из кризиса — восстановить отношения с Россией, и это вернёт европейский энергетический рынок в прежние времена", сказал он в эфире телеканала Sky News.

Однако Хиппи уверен, что подданным королевы следует потерпеть лишения ради помощи Украине. По его мнению, улучшение отношений с Россией стало бы "катастрофой для безопасности Евро-Атлантического региона", создало бы ещё больше проблем для британцев в обозримом будущем.

Замминистра обороны Британии в связи с этим призвал соотечественников поддерживать Украину, "каких бы временных трат это ни стоило".

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Ранее Лайф сообщал, что в Великобритании уровень инфляции за июль побил 40-летний рекорд и составил 10,1%. А уровень продовольственной инфляции оказался ещё выше и составил 12,3% в годовом выражении. Нынешний результат стал самым высоким с марта 1981 года.

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Wikipedia / Cnbrb

Андрей Григорьев

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