Резко выросшие суммы в счетах британцев — это не повод улучшать отношения с Россией. Уверенность в этом высказал заместитель министра обороны Великобритании по делам вооружённых сил Джеймс Хиппи.

"Я могу понять, почему многие люди за завтраком беспокоятся о подорожании уровня жизни, <…>, пожалуй, самый простой выход из кризиса — восстановить отношения с Россией, и это вернёт европейский энергетический рынок в прежние времена", — сказал он в эфире телеканала Sky News.

Однако Хиппи уверен, что подданным королевы следует потерпеть лишения ради помощи Украине. По его мнению, улучшение отношений с Россией стало бы "катастрофой для безопасности Евро-Атлантического региона", создало бы ещё больше проблем для британцев в обозримом будущем.

Замминистра обороны Британии в связи с этим призвал соотечественников поддерживать Украину, "каких бы временных трат это ни стоило".