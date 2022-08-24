Небензя назвал условие начала мирных переговоров по Украине

В Москве допускают урегулирование конфликта на Украине путём переговоров, но при одном условии — после выполнения задач специальной военной операции, поставленных руководством России. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Так он ответил на вопрос, каким видит развитие ситуации через полгода.

"Я хотел бы видеть, что все задачи и цели военной операции, которые были поставлены российским руководством, выполнены, и у нас есть переговорное решение, которое закончит этот конфликт", — сказал Небензя журналистам.

Он подчеркнул, что условие для переговоров — достижение поставленных целей военной специальной операции на Украине.